Graag eens een rel omdat een boek geweldig is

Seksueel misbruikt worden, maar niemand die je gelooft: ‘Dat was nog erger dan het misbruik zelf’

HENGELO - Wanneer je jezelf beschadigt en zelfs denkt aan zelfdoding, is dit dan een schreeuw om aandacht of een schreeuw om hulp? Volgens Nikita Timmer (19) uit Hengelo moet je als buitenstaander niet gelijk oordelen, maar doorvragen hoe het écht met de ander gaat. „Ga met elkaar in gesprek in plaats van de ander gelijk in de grond te stampen.”

7 februari