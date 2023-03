Graffiti zorgt voor een kleurrijk Wesselerbrink: ‘De wijk is mooier geworden’

W. (32) uit Enschede ontkent dat hij een pistool op zijn eigen kindje heeft gericht: ‘Pure verzinsels’

Narada W. (32) uit Enschede beent boos weg als hij deze maandag voor de rechtbank in Almelo veroordeeld wordt voor het bedreigen van zijn vroegere partner en baby. Hij weigert te wachten tot zijn ex de zaal uit is. „Ze gaat geen ene euro van mij krijgen.”