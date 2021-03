Grap of vandalisme? Huize 't Pott in Enschede knalroze geverfd: ‘Dit is echt niet leuk meer’

Getroffen gezin Smale uit Boekelo ‘sprakeloos’ over steun: ‘Onbekende schonk zelfs 1000 euro’

19 maart BOEKELO - De familie Smale in Boekelo is ‘sprakeloos’. In zes dagen tijd is er voor een bedrag van ruim 27.000 euro aan donaties van 677 gulle gevers binnengekomen voor het gezin dat zwaar is getroffen door ziekte.