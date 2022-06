Grasmaaien in Twente, met het benul op nul

Ontspannen kent vele vormen. Grasmaaien is een combinatie van van alles. Het hoofd maalt niet meer, de messen hebben het overgenomen. Het is niks doen met een nuttig kantje. Na gedane arbeid het been over de zitmaaier slaan en plaatsnemen op de zetel. Schudden, trillen, maaien. Vanaf dat moment is het heen en weer en heen en weer. ‘’t Benul op nul’, zegt Twente. Natuurlijk is het niet bedoeling dat de perkranden meegenomen worden. Verder is het ‘mooi dom wark’. Er moeten horden mannen zijn die overdag al uitkijken naar het ritje over het gras in de namiddag of vooravond.