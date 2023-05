Gratis naar een festival? Gelukkig hebben we in Hengelo BAM! nog (en dat blijft zo)

Nou ja, op deze schaal in ieder geval een keer in jaar. Als het weer BAM! is. Maar dat kan meneer Gerland niet weten. Hij woont in het pittoreske Minden, in Noordrijn-Westfalen en tijdens een dagje Twente min of meer per toeval in Hengelo beland. Maar hij geniet er niet minder om. Heeft nog wel een vraag: „Waar is dat blauwe muntje voor?”