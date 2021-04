Gratis testen voor Nederlandse grensgangers na Duitse inzameling ‘Holland in Not’

Video Auto slaat over de kop in Enschede: Weerselose­weg afgesloten

12 april ENSCHEDE - Een auto is maandagmiddag over de kop geslagen op de Weerseloseweg (N737) in Enschede. Door een nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg is vervolgens op de kop in de sloot beland. De bestuurder is door de brandweer uit het voertuig bevrijd.