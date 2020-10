Grensoverschrijdende corona-besmettingen: extra maatregelen na uitbraak in Gronau

GRONAU - De teugels in het grensdistrict Kreis Borken worden strakker aangehaald. Er gelden aanvullende regels vanwege het hoge aantal nieuwe corona-besmettingen en de verwachting is dat er nog meer maatregelen komen.

Opvallend is dat de herkomst van een deel van die toenemende besmettingen wordt toegeschreven aan activiteiten die Duitsers ontplooien over de grens in Nederland.

Grensregio dicht bij strengere maatregelen

Gronau is de nieuwe corona-hotspot in Borken. Met op dit moment 96 coronapatiënten telt de grensstad naar verhouding de meeste besmettingen in Kreis Borken. Afgelopen donderdag stond dat aantal nog op 59 besmette personen. Belangrijke maatstaf in Duitsland is het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste zeven dagen. Als dat weekcijfer de 35 passeert gelden aanvullende regels. Bij 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd volgen strengere maatregelen.

In het grensdistrict Borken staat volgens de meeste recente cijfers het gemiddelde aantal besmettingen per 100.000 inwoners op ruim 45 in de afgelopen week. Daarom zijn er nu extra regels. Bijeenkomsten met meer dan duizend aanwezigen, zoals congressen, zijn nu niet toegestaan. Bij feestjes buitenshuis mogen niet meer dan 25 personen aanwezig zijn. Ook kan er een strengere mondkapjesplicht gelden, zoals bij toeschouwers van wedstrijden in het amateurvoetbal. „We houden er rekening mee dat het aantal nieuwe besmettingen komende dagen verder stijgt”, zegt woordvoerder Karlheinz Gördes van de Kreis Broken. In dat geval krijgen horecazaken in de grensregio te maken met een verplichte sluitingstijd van 23.00 uur.

Besmettingshaarden over de grens

De Duitse autoriteiten schrijven de toename van het aantal coronagevallen voor een deel toeschrijven aan activiteiten die aan de andere kant van de grens plaatshadden. Met name in Gronau blijken nieuwe coronapatiënten het virus onder meer te hebben opgelopen tijdens hun werk bij een niet nader genoemd vleesverwerkingsbedrijf in Nederland. Ook Turkse en Aramese bruiloften die de afgelopen tijd aan beide kanten van de grens plaatshadden worden opgevoerd als belangrijke besmettingshaard.

„Het is niet zo dat alle nieuwe besmettingen bij de bruiloften zijn ontstaan”, aldus Karlheinz Gördes. „Maar via hen worden wel weer nieuwe mensen in Gronau besmet.” Opvallend is dat burgemeester Rainer Doetkotte van Gronau vorige week Nederlanders opriep om niet voor boodschappen of dagtripjes over de grens te gaan. Nederland geldt voor de oosterburen als risicogebied. Hoewel het is toegestaan om - zonder negatieve coronatest - voor korte bezoekjes over de grens te reizen, wil Doetkotte met de verspreiding van het coronavirus beperken.