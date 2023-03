Grijp je kans: Tubantia zoekt lezers met een uitgesproken mening

Wat doet een lezerspanel?

‘Wonen in een pand waar een viervoudige moord is gepleegd kan prima.’ ‘De grote winst van de BBB is goed voor de Overijsselse politiek.’ ‘Belachelijk dat een docent ontslagen wordt vanwege grappen die hij tien jaar geleden als stand-upcomedian maakte.’ Dit zouden zomaar stellingen kunnen zijn waar jij als panellid jouw mening over mag geven.

Dit doe je overigens niet alleen, want drie andere panelleden vormen eveneens hun mening over dezelfde stelling. Op deze manier creëren we een breder beeld van een bepaald nieuwsonderwerp. Misschien kaart een ander panellid wel iets aan waar jij nog helemaal niet bij stil hebt gestaan.

Jouw mening in 250 woorden

Hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze in de krant staan? Als lid van het lezerspanel ben jij er in ieder geval één van. Het artikel verschijnt niet alleen online, maar ook in de fysieke krant. Mét foto. Wie weet word je op den duur een bekende Tukker.

Ons lezerspanel is een wekelijkse rubriek. Betekent dit dan ook dat je iedere week iets in moet sturen? Het antwoord is nee. Het lezerspanel bestaat namelijk uit tientallen personen en elke keer zijn er andere mensen aan de beurt. In de praktijk betekent dit dat je om de vier à vijf weken een bijdrage levert van maximaal 250 woorden.

Van stratenmaker tot student

Ben jij een jonge Tukker of geniet je al een tijdje van je pensioen? Heb je doorgestudeerd of ben je al snel gaan werken? Wat jouw achtergrond ook is, je bent van harte welkom als panellid. Onze enige voorwaarde is dat je jouw mening goed op papier kunt zetten.

Interesse?

Lijkt het jou leuk om een van onze nieuwe opiniemakers te worden? Super! Maak je interesse kenbaar via lezers@tubantia.nl. Deelname is op vrijwillige basis. We streven ernaar om een divers lezerspanel samen te stellen. Vermeld daarom naast je leeftijd en woonplaats ook wat jouw beroep is.

