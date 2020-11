Groene deelscooters vernield en opgeblazen, verhuurbedrijf doet aangifte

Video/UpdateENSCHEDE - Meerdere elektrische deelscooters zijn de afgelopen dagen in de Enschedese wijk Oikos zwaar beschadigd geraakt door vernielingen. Een van de knalgroene scooters is in het water gegooid, een ander exemplaar is met zwaar vuurwerk opgeblazen en volledig uitgebrand.

Verhuurbedrijf Go Sharing doet aangifte van vandalisme, laat regiomanager Arno Tijmens in een reactie weten. “Helaas zien we meer vandalisme van onze scooters in Enschede en Hengelo, maar dit is wel een heel extreem voorbeeld.”

De scooter werd dinsdagavond rond 21.30 uur opgeblazen op de busbaan. De brandweer moest ter plaatse komen om het vuur te doven. Van de vernieling zou een video rondgaan, waarop een grote knal en grote vuurbal te zien is.

Een andere scooter is in het water gegooid aan de Spalterven in de wijk Oikos. Medewerkers van Go Sharing hebben de scooter uit het water gehaald. Go Sharing heeft de mogelijkheid probleemwijken op een ‘zwarte lijst’ te zetten, maar zegt die stap nog niet te willen nemen in Glanerbrug. “Maar in het uiterste geval gaan we daar wel op over”, laat Tijmens weten.

Zorgen om vandalisme

Het bedrijf heeft zo'n 3.000 scooters gestald in grote steden in Nederland. De deelscooters van Go Sharing zijn sinds juli te gebruiken in Enschede. Een paar maand later werden de groene scooters ook in Hengelo geïntroduceerd. In totaal rijden 195 scooters rond in Twente, die per minuut te huren zijn.

Na het inchecken met je rijbewijs, het nemen van een ‘selfie’ en het scannen van de QR-code kun je wegrijden. De scooters kunnen op veel openbare plekken in de stad weer achtergelaten worden.

Volledig scherm Een volledig uitgebrande deelscooter in Glanerbrug, na te zijn opgeblazen met vuurwerk, dinsdagavond. © Dennis Bakker / News United Al snel na de introductie werden in Hengelo al kleine vernielingen gepleegd op de voertuigen. De PvdA Enschede uitte ook al zorgen om vandalisme op de voertuigen. Volgens Tijmens zijn de scooters nu eenmaal makkelijke slachtoffers. “Sommige lieden kunnen blijkbaar niet normaal met andermans spullen omgaan.”

Volledig scherm Medewerkers van Go Sharing halen een deelscooter uit het water. © Dennis Bakker / News United