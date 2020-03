Grolsch brengt nieuwe Radler en Frisbittere IPA op de markt

Minister maakt zich geen zorgen over invloed Van Rijbroek op ict-be­drijf Centric

8:49 ENSCHEDE – Kamerlid Pieter Omtzigt is niet tevreden met de antwoorden van minister Wiebes op zijn vragen over Centric. Omtzigt maakt zich zorgen over het ict-bedrijf, sinds topman Gerard Sanderink in de ban is van cybercharlatan Rian van Rijbroek. Maar volgens minister Wiebes is er niks aan de hand.