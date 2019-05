Grolsch geeft weekendje weg naar Enschede met Lentebok-actie

Buurt weet het zeker: autobrand Enschede is wraakactie

8:12 ENSCHEDE - De Roelof van Schevenstraat werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door een forse brand, waarbij meerdere auto’s in vlammen opgingen. In de buurt gonst het van de geruchten over een bewuste actie tegen de eigenaar van de autoambulance.