Grolsch komt met alcoholvrij Herfstbier als alternatief voor bokbier

Dit Enschedese pand werd gered van de sloophamer en doet nu mee aan de Open Monumenten­dag

8:10 ENSCHEDE - Of je koopt het of je gaat eruit. Dat was twee jaar geleden zo’n beetje de boodschap van de gemeente Enschede aan de kunstenaars van het Ateliers de Werkhaven. „Daar hoefden we niet lang over na te denken. Het is hier veel te mooi.”