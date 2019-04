Grolsch komt met ‘kopstootje’: Kornuit JAJEM

Deze biermix heeft volgens Grolsch ‘een licht zoete, frisse smaak en 5,9 procent alcohol’. Het is volgens de brouwerij ‘een ideale drank voor tijdens een feestje, op een festival of in de zon op het terras’ en wordt donderdagavond voor het eerst geschonken tijdens een speciaal launch event in Amsterdam.



Christian Camps, Brand Manager Kornuit: ,,De biermarkt in Nederland is in beweging. Pils is met afstand nog steeds het meest gedronken bier. Maar speciaalbieren en biermixen zijn flink in opmars. De combi van bier en jenever kennen we natuurlijk van de kopstoot. Maar Kornuit JAJEM is lichter en frisser, echt een biermix.”



Kornuit JAJEM komt op de markt in een strak 33 cl blik. Bij het design van het blik is rekening gehouden met de vele clubs en uitgaansgelegenheden waar de biermix verkrijgbaar zal zijn. Er is gebruik gemaakt van een onzichtbare UV-inkt die oplicht bij blacklight (UV)-verlichting.