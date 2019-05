Grolsch komt met nieuw speciaalbier: Zomerzon

Grolsch Zomergoud werd zo’n vijfentwintig jaar geleden geïntroduceerd en was het geesteskind van brouwer Guy Evers. Voor Zomerzon heeft Meestgerbrouwer Marc Janssen met Guy Everts een nieuw recept bedacht. Het resultaat is volgens de brouwerij ‘een fris en licht bier met een zomerse uitstraling en 4,8% alcohol.’ Grolsch Zomerzon is vanaf volgende week verkrijgbaar in 150 geselecteerde horeca gelegenheden, de zogenaamde Proeverij Cafés.

Grolsch Proeverij

Sinds eind 2017 heeft Grolsch twaalf nieuwe speciaalbieren geïntroduceerd in de Grolsch Proeverij. De bieren worden in beperkte oplage gebrouwen in de Proefbrouwerij door Meesterbrouwer Marc Janssen. Vervolgens zijn de bieren tijdelijk verkrijgbaar in geselecteerde horecazaken in het hele land, de zogenaamde Proeverij Cafés. In de cafés wordt actief om feedback van bierliefhebbers gevraagd via de website of de bierapp Untappd.