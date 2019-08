Grond niet gekocht: fietspad stopt abrupt in Enschede

112 Een gewonde bij ongeval op Losserse­straat in Enschede

8:44 ENSCHEDE - Een persoon is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Lossersestraat (N732) in Enschede. De gewonde is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.