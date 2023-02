Groot zonnepark Boeldershoek en Hengeloërs kunnen ervan profiteren

Volgens de gemeente is het akkoord een belangrijke stap om Hengelo verder te verduurzamen en klaar te maken voor de toekomst. In Project zonneveld Boeldershoek willen Vattenfall, Energie van Hengelo en de gemeente de omgeving betrekken bij de landschappelijke inrichting van het ontwerp. Een deel van de financiële opbrengsten komt beschikbaar voor inwoners. Op woensdag 22 februari is de eerste inloopmiddag en -avond voor belanghebbenden in de Twentsche Bierbrouwerij.

Quote Energie van Hengelo gaat deel exploite­ren Gemeente Hengelo

De gemeenteraad heeft in februari 2022 het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 vastgesteld. Daarin staat de Hengelose aanpak beschreven om duurzame energie op te wekken via zon en wind. In het programma staan onder meer de locaties voor zonnevelden zoals in de Boeldershoek ten noorden van afvalverwerker Twence, tussen de Boekeloseveldweg, Boekeloseweg en Bruninksweg.

Krediet beschikbaar

Vattenfall beschikt over 11,7 hectare om zonnepanelen op te plaatsen. 12 hectare is in eigendom van de gemeente Hengelo. Energie van Hengelo wil een lokale en onafhankelijke energievoorziening creëren die van en voor de Hengeloërs zelf is. Daarom gaat Energie van Hengelo een deel van het zonneveld zelf exploiteren. De gemeenteraad heeft eind december een krediet vastgesteld, zodat de voorbereidingen kunnen beginnen.

Quote Omgeving kan meeprofite­ren van opbreng­sten Gemeente Hengelo

De komende maanden gaan Vattenfall, Energie van Hengelo en de gemeente aan de slag met een plan en ontwerp voor de ontwikkeling en exploitatie van het zonneveld Boeldershoek. Hiervoor wordt er een technisch ontwerp uitgewerkt en vinden gesprekken plaats met belanghebbenden uit de omgeving.

Tijdens deze gesprekken kunnen belanghebbenden aangeven hoe het zonneveld het beste ingepast kan worden in de omgeving. Ook willen Vattenfall, Energie van Hengelo en de gemeente dat de omgeving profiteert van de opbrengsten uit het zonneveld. Hiervoor worden mogelijkheden uitgewerkt.