Grootste The Sting van Nederland opent deze donderdag in Enschede: zo ziet het eruit!

Op de plek waar de houten vloer overgaat in marmeren tegels weet je even niet waar je moet kijken. Gekruiste roltrappen die doen denken aan het Parijse warenhuis Le Bon Marché schieten direct in het oog, gevolgd door de blauwe TL balken en rekken vol kleding. „Die roltrappen wilden we per se behouden”, vertelt commercieel directeur Clarence den Os terwijl hij over de ‘grens’ van het bestaande pand van The Sting de voormalige ruimte van Hudson’s Bay binnenstapt. Hij wijst naar de eyecatcher in de ruimte, waarboven opvallende lampen hangen en de namen van merken zijn afgebeeld. „Om te voorkomen dat het te druk wordt, hebben we ervoor gekozen om niet alles vol te zetten. Overal zijn zitmomentjes gecreëerd, met name voor de mannen die mee zijn gesleept door hun vriendin.”