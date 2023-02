Grote bazaar op het Van Heekplein in Enschede, opbrengst gaat naar Giro555

Landelijk wordt er woensdag 15 februari wordt er een actiedag houdt door Giro555 voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Vanuit Beeld & Geluid in Hilversum wordt er door de commerciële en publieke tv- en radiozenders de hele dag aandacht gevraagd voor de ramp. In het hele land vinden er verschillende acties plaats, zo ook in Enschede.