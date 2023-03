Grote controle op smokkelwaar langs A1 bij Hengelo: ‘Vinden soms drugs tussen bevroren vlees’

Luisteren en elkaar beetje steunen is recept voor 70-jarige huwelijk van echtpaar Woudstra uit Enschede

Je mond houden en luisteren als de ander aan het woord is. Dat is het succes van een huwelijk van 70 jaar volgens Andries en Jannie Woudstra uit Enschede. „Het leven is geven en nemen.” Burgemeester Roelof Bleker kwam het paar zondag feliciteren.