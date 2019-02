Grote zoekactie in buitengebied Enschede na tip over vermiste Loes

ENSCHEDE - In het buitengebied ten zuiden van Enschede is zaterdagmiddag een grote zoekactie gaande. Het gaat om een plas langs de Riethermsteeg, dichtbij recreatiegebied Het Rutbeek. Mensen die aan het zoeken waren naar de al maanden vermiste Loes de Groot-Veenendaal (72) uit Eibergen zouden iets op het spoor zijn gekomen, waarna ze de hulpdiensten inschakelden.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het Enschedese buitengebied. De politie is met meerdere wagens ter plaatse en zoekt met speurhonden de omgeving af, er is een duikteam actief in de plas en ook de brandweer is ter plaatse om te assisteren.

Niets aangetroffen

De politie laat weten dat er tot op heden niets is aangetroffen. Een woordvoerder meldt dat er de rest van de middag nog verder gezocht wordt in de plas en in de omgeving. Kort na de verdwijning van Loes de Groot zei de familie ‘een zwaar vermoeden te hebben’ dat de vrouw zich tussen Enschede-Zuid en Eibergen zou kunnen bevinden. Eerdere zoekacties leverden echter niets op.

Maanden vermist