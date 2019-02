Grote zoekactie in Enschede naar vermiste Loes (72) gestaakt

Het ging om een plas langs de Riethermsteeg, dichtbij recreatiegebied Het Rutbeek. De politie zocht met speurhonden de omgeving af, er was een duikteam actief in de plas en ook de brandweer was ter plaatse om te assisteren. Rond 16.30 uur werd de zoekactie gestaakt. „We hebben niets aangetroffen en zijn daarom gestopt met zoeken”, aldus een woordvoerder van de politie.

Maanden vermist

Loes de Groot-Veenendaal (72) uit Eibergen is al maanden vermist. Ze verliet op zondag 2 september ziekenhuis MST in Enschede en is sindsdien spoorloos. De Groots dochter was vorige week in deze krant nog openhartig over de vermissing. „Je gaat er emotioneel helemaal aan kapot.” Ze vertelt er ook in onderstaande video over.