Hadassa Meijer raakte alles kwijt op 13 mei 2000, maar werd beter mens door de ramp: ‘De steun en hulp die ik kreeg wil ik doorgeven’

Leeuwarden

„Sibculo, bij Hardenberg, daar ben ik opgegroeid. Mijn vader was er onderwijzer. Maar ik ben geboren in Leeuwarden, vanwege de ernstige bekkeninstabiliteit bij mijn moeder toen ze zwanger van me was. Ze heeft maanden platgelegen en belandde voor lange tijd in een rolstoel. De bevalling was dicht in de buurt bij mijn opa en oma in Friesland, zodat zij me de eerste drie maanden konden verzorgen. Daarna zijn mijn ouders met mij met veel gezinshulp en begeleiding teruggegaan naar Sibculo.”