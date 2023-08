Half jaar na de ramp: zo gaat het nu in Turkije, Syrië en met de Twentenaren die te hulp schoten

Een half jaar geleden was ook Twente in de ban van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Een ramp van ongekende proporties. Nu lijkt de ramp naar de achtergrond verdrongen. Maar niet bij mensen die verbonden zijn met het gebied en nog elke dag in actie komen. „Het enige wat wij kunnen doen, is de ellende verminderen.”

Zes maanden later in Syrië: ‘Het is een onbewoonbare toestand’

Syrië, een land waar het inmiddels al twaalf jaar oorlog is, is ook keihard geraakt door de aardbevingsramp in februari. Bijna 9 miljoen mensen werden getroffen en maar liefst 331.000 slachtoffers verloren hun huis. Ter vergelijking: dat is bijna de helft van het aantal inwoners van Twente. Liefst 90 procent van de mensen die in Syrië getroffen zijn is afhankelijk van humanitaire hulp.

In februari vertelden Trui Bolscher en Ido Al Aido over de situatie in de Syrische provincie Aleppo. Bolscher is oprichter van de Enschedese Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS). Al Aido, manager van de Syrische partnerorganisatie van SHHS, was op het moment van de aardbeving in de stad Gaziantep, in het zuiden van Turkije en tevens het epicentrum van de aardbeving. Hij bleef 45 dagen in het getroffen gebied dat zich tot diep in Syrië uitstrekt om daar te helpen, voordat hij weer naar Enschede terugkeerde.