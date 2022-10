Halfnaakte man knalt midden in de nacht met auto tegen Enschedese woning aan

35 tips in moordzaak Jihad Jafo na uitzending Opsporing Verzocht

ENSCHEDE - De politie heeft 35 tips binnengekregen na de uitzending van Opsporing Verzocht vorige week over de moordzaak van Jihad Jafo. De Enschedeër werd op 22 mei van dit jaar dood gevonden in het Kanaal Almelo-De Haandrik in Bruchterveld.

18 oktober