Hammenaar (54) verdacht van wegmaken lichaam Jihad Jafo uit Enschede weer vrij

Verkrach­tingscè­ne in de aula: school wil theater­groep niet meer over de vloer hebben

De Oldenzaalse theatergroep Hydra is niet langer welkom bij het Twickel College. Aanleiding is de ophef die eerder deze maand is ontstaan door een voorstelling van Hydra bij de Hengelose school. Een ouder heeft daarover een klacht ingediend bij de Onderwijsinspectie.