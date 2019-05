Handhaving na anonieme melding: Primark in Enschede te lang open op zondag

De gemeente kreeg op vrijdag 29 maart een anonieme melding dat Primark Enschede al jaren op koopzondagen een uur later sluit dan is geoorloofd. De gemeente kwam nog hetzelfde weekeinde in actie. De afdeling Handhaving nam zowel zondag 31 maart als zondag 7 april een kijkje bij de Ierse modebudgetketen. „Beide keren is geconstateerd dat de winkel inderdaad langer open was dan is toegestaan”, aldus een woordvoerster van de gemeente.