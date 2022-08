Happy Deals dringt ernstige leegstand in Enschedese Irenepromenade terug, Noorderhagen krijgt make-over

Happy Deals heet deze nieuwe zaak in de Irenepromenade die op 12 september opengaat. Je kunt het misschien een klein warenhuis noemen, al spreken de twee eigenaren liever van een ‘voor Nederland nieuw concept met producten van goede kwaliteit voor lage prijzen’. Ze dromen ervan om dit concept na Enschede verder in het land uit te rollen. Somar Chamoun: „Als het loopt, willen we er nog vijf vestigingen bij.” Ze zijn in elk geval al bezig met de registratie van de naam, gekoppeld aan de conceptuiting. Voor het geval de eerste vestigingen in Enschede een succes wordt.