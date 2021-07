Harrie (69) ernstig gewond door ontploffing accu e-sigaret in broekzak: ‘Het was net een film’

Zoeken naar sporen van de Tweede Wereldoor­log in Overijssel: een nieuwe app helpt erbij

2 juli ENSCHEDE - De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Overijssel sporen achtergelaten. Op die plekken staan vaak herdenkingstekens met tekst en uitleg, zoals bij de werkkampen in Kloosterhaar en de Duitse lanceerinrichting voor V1’s in Almelo. Met een gratis app is het mogelijk die historische locaties terug te vinden.