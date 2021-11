Hartenkreet van uitvaartleidsters Heidi en Natasja: een warm lichaam is aangenamer te verzorgen

Rellen in de binnenstad van Enschede? Midden­stand vertrouwt op politie, maar: ‘We ruimen wel al het smijtmate­ri­aal op’

ENSCHEDE - Al ‘vroeg in de middag’ wisten gemeente en politie afgelopen zondag dat relschoppers plannen hadden in de Enschedese binnenstad. Ondernemers en horeca werden ’s middags vooral gerustgesteld. „De politie had alles onder controle.”

25 november