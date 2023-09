Heel Hengelo danst: van acrobatische folklore van Roesalka tot urban contemporary van IRON

Deze vrouw wil het oosten aan de oester krijgen: ‘Die parel hoop ik ooit te vinden’

Ze kreeg op haar werk het verzoek of ze een ‘oesterman’ kon regelen. Doe ik even, dacht Marian van der Helm. Kwam ze uit in Zeeland en Den Haag. „Misschien moet ik het zelf maar gaan doen”, dacht ze. En nu is er in Jack’s Oesters Catering, een bedrijf dat het oosten aan de oester wil krijgen. Marian (55) uit Enschede over haar missie en de misverstanden rond de oester. „Een beter libido? Dat kan ik me zomaar voorstellen.”