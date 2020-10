Heel wat varkensboeren laten de saneringsregeling toch liever schieten

Van dubbeltje naar kwartje in Enschede? Dat gaat niet in 10 jaar, weet armoededes­kun­di­ge Boksebeld

13 oktober ENSCHEDE - Het is een treurigstemmende toppositie op een ranglijst waarin je als stad niet wilt staan. Enschede is derde in een klassement van kansarme gemeenten. Hoe wordt een dubbeltje hier een kwartje? „Dat is een zaak van heel lange adem.”