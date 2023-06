‘Hèhè, werd tijd’, Enschedeërs zien onduidelijke ovatonde liever vandaag dan morgen veranderen

FC Twente beleeft een prima dag op de transfer­markt: miljoenen opgehaald en een talent langer gebonden

Vaclav Cerny voor miljoenen verkocht en een mondeling akkoord bereikt met Mees Hilgers. „Het was een speciale dag”, zegt technisch directeur Jan Streuer over de laatste ontwikkelingen bij FC Twente. Op korte termijn verwacht hij ook duidelijkheid over de toekomst van Manfred Ugalde.