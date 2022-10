Heisa om binnenfoto’s in Enschede: sprake van dubbele pet?

interview Nieuwe hoofdredac­teur Daan Bonenkamp doet politieke jas uit: ‘Er zal niemand zeggen dat ik iets of iemand gestuurd heb’

Daan Bonenkamp (38) uit Hengelo wordt de nieuwe hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia. Nu nog is hij hoofd communicatie bij de Tweede Kamerfractie van D66, per 1 januari is de telg uit een krantenfamilie boegbeeld van de regionale krant en app. Wat gaat hij veranderen en kan zijn politieke kleur hem in de weg zitten in zijn nieuwe rol? „Ik ben niet getrouwd met D66.”

