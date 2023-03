Heldere omleiding via Parkweg. En in vakantie? ‘Dan kan de Westerval weer even open’

Hengelose afdeling Veilig Verkeer Nederland breekt met hoofdkan­toor: ‘Het is daar een zooitje’

„We gaan onze eigen gang, want het is daar een zooitje van jewelste”, zegt voorzitter Hans van Dam van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Stevige taal, maar hij en zijn bestuur willen dan ook helemaal niets meer te maken hebben met het hoofdkantoor van VVN in Amersfoort.