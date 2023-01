Helmig Kleerebezem schrijft wat minder, maar houdt oog op oude hijskranen

BORNE/DELDEN/HENGELO - Hoeveel verhalen hij heeft geschreven? Helmig Kleerebezem zou het echt niet weten. Het worden er in ieder geval niet veel meer. De jarige Bornenaar is gestopt bij het Twickelblad. Zo heeft hij meer tijd voor het behoud van hijskranen.

Het begon met een blikken hijskraantje dat hij als 7-jarige van zijn vader kreeg. Helmig Kleerebezem (77) was er als jongetje dol op. Maar zoals dat dan gaat met speelgoed, op een bepaald moment is het bijna als vanzelf verdwenen. Vele jaren later vond hij precies dat hijskraantje terug op een beurs. „Hoe kan zoiets, hè?”

Op avontuur in de Dordogne

Kijk, dat soort verhalen. Kleerebezem is er dol op. Ook als hij er zelf niet de hoofdrol in speelt. Hij heeft er de afgelopen twintig jaar zelf ook heel wat van geschreven. „Mijn voorkeur ging altijd uit naar historische verhalen. Maar voor het Twickelblad spraken we ook elk nummer met iemand over ‘Mijn Twickel’. Ook dat was heel leuk om te doen.”

Geschiedenis is pas spannend als het leeft, vindt Kleerebezem. Zo is het immers ook met hem gegaan. Twintig jaar was hij toen hij met een vriend op vakantie ging naar de Dordogne, alwaar diens familie een vervallen boerderijtje had gekocht. Koelkastje achterin de Kever en een waterleiding graven vanuit het dal. Dat werk. „Een echt avontuur”, zegt de Bornenaar.