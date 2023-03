Help, de dierenambulance in Twente is in nood: ritten met nog maar één vrijwilliger

met video Eindelijk heeft Hengelo een kadaverbak voor vogels met vogelgriep: Wilco van Toorn maakt er gebruik van

Wat gebeurt er met de melding over een gans die zwalkt als een dronkenman? Wilco van Toorn, chauffeur van de dierenambulance in Hengelo en Borne, kwam er deze week voor in touw. En niet alleen hij. „De omgang met wilde vogels, die aan vogelgriep lijden, is onvoldoende geregeld.” Dierenarts Cisca Visser: „Ik maak me drukker om de vogelgriep dan om corona”. Dit is de praktijk.