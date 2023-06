Hengelo heeft nu ineens twee stadsstrandjes en hier kun je ze vinden

Iryna uit Kiev treedt op in Enschede: ‘Buiten­land­se beiaar­diers zijn meer bezorgd dan mijn familie’

Welk Europees land ontvangt niet met open armen de Oekraïense beiaardier Iryna Riabchun? Uit alle windstreken kreeg ze na de inval van Rusland in haar land onderdak aangeboden. „Buitenlandse beiaardiers zijn meer bezorgd om mijn lot dan mijn eigen familie”, constateert ze zondagmorgen op een terrasje in de Enschedese binnenstad voorafgaand aan haar concert op het carillon in de Grote Kerk.