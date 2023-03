‘Hengelo heeft wel degelijk potentie om fors te groeien’

LezersbrievenIn de krant van zaterdag bekritiseert voormalig burgemeester Kerckhaert van Hengelo de huidige wethouder Gerrits over diens ambitie om Hengelo te laten groeien naar 100.000 inwoners. Hoewel ik het niet gepast vind om je daar als oud-burgemeester over uit te laten doet de heer Kerckhaert net alsof hij hier als ‘demograaf’ een expert in is, nou dat hebben we gezien toen u zelf burgemeester was!

Dat Hengelo de afgelopen achttien jaar slechts met zo’n 1 procent is gegroeid komt voornamelijk door uw eigen beleid, zo zijn er in die tijd erg veel woningen gesloopt zonder dat er iets voor terug gebouwd werd. Dankzij Kerckhaert ontstonden er vele prairies in de hele stad en vervolgens sloeg de kredietcrisis toe waardoor alles tien jaar stil lag.

Sloopwoede

Veel Hengeloërs waren gedwongen door al die sloopwoede te verhuizen naar andere gemeenten. Door die stilstand hebben we ook nog eens veel voorzieningen verloren zoals een volwaardig ziekenhuis, zijn wethouder Oude Alink (GroenLinks) had er alle begrip voor dat het ZGT voor Almelo koos.

Potentie om te groeien

De afgelopen jaren is ‘onze’ groei voornamelijk weggegeven aan Borne en Enschede. Als centrale stad in Twente met een goede infrastructuur heeft Hengelo wel degelijk de potentie om fors te groeien en ik ben blij dat we nu eindelijk een wethouder hebben die die ambitie uitspreekt. Ik zie nu een enorme energie in de stad, kijk alleen al naar de binnenstad die zeer fraai wordt.

Stationsomgeving

Die 100.000 is in 2040 echt wel te halen. Een dynamische stad en een snelle ICE-verbinding naar Hannover/Berlijn en Amersfoort/Amsterdam kan veel nieuwe inwoners trekken. Volgend jaar gaan de eerste ICE’s al rijden via Hengelo, via Arnhem is al lang geen sprake meer zoals Kerckhaert beweert. Via Hengelo is verreweg de snelste route en er is via Arnhem helemaal geen capaciteit op het spoor, ook na 2030 niet.

Mark Ziever, Hengelo

Meten met twee maten?

De Erfgoedcommissie van Hengelo adviseert negatief voor wat betreft het plaatsen van een airco op de dagwinkel naast het stadhuis. De commissie voert als argumenten aan: de voorgestelde toevoeging tast door plaats, vorm en kleur het monument aan, en het past niet in de omgeving (bron: Tubantia 1/3). Het gemeentebestuur neemt het advies over.

Ook al gaat het maar om een apparaat met een bescheiden volume (120 bij 60 cm), het lijkt me een volkomen terecht advies van de commissie, en een terecht besluit van de gemeente.

Des te vreemder is het dat diezelfde commissie enkele jaren geleden wel positief adviseerde in het geval van de enorme appartemententoren op het badhuis. Immers, exact dezelfde argumenten als nu bij de airco waren toen ook van toepassing! De commissie heeft kennelijk geleerd van die pijnlijke misstap. Een staaltje voortschrijdend inzicht? Dat mag in de krant.

Lowie Gilissen, Hengelo