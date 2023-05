Hengelo is soms laat met vervangen riolering

Indringend theater­stuk wegspoelen met wijn

Herkenbaarheid is het grootste goed, ook bij De Vergeten Twentse Lente, de voorstelling die aan twee hangars op vliegveld Twente niet genoeg heeft. Dus is de lach het gulst wanneer een schoondochter zich met een hoogoplopend conflict in een gezin bemoeit en te horen krijgt: ‘Bemoei je er niet mee, jij bent van de koude kant’.