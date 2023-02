Hengelo onderhandelt met horeca over Club Dux aan de Markt

„Als het lukt, als we eruit komen, zou dat geweldig nieuws zijn”, zegt programmamanager binnenstad Joop Nijenhuis. Juist nu het marktplein wordt heringericht, is de leegstand van Dux de gemeente een doorn in het oog. De gemeente legde het contact met het horecabedrijf. Eigenaar Herman Mulder van Dux laat via zijn woordvoerder weten dat dit in goed overleg is gegaan met hem.