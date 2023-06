Hengelo snapt het veel eerder dan Amsterdam

Hier is-ie dan, de muzikale elf van Ron Jans: waarom Neil Young in de spits en Bob Dylan op 10?

Ron Jans is een groot muziekliefhebber. De trainer vat zijn succesvolle periode bij FC Twente en een deel van zijn loopbaan samen in elf nummers. Dit is de basisformatie van de oefenmeester, die zondag afzwaaide bij de Enschedese club.