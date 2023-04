Hengelo vol lof voor ‘mooiste plein van Nederland’, maar de gevaarlijke fietsenkelder blijft nog leeg

De druiven­tros is terug in gevel van bijzonder pand in Hengelo; wonen en werken gaan samen in oude bottelarij

Het is een wat onopvallend bedrijfspand met een interessante geschiedenis, op de hoek van de Molenstraat en de Molensteeg. De renovatie is nu afgerond, met veel respect voor authentieke details. Zo is de druiventros weer terug in de gevel.