Hengelo wil dat het straks bruist in de nalatenschap van Stork, inwoners mogen meedenken over nieuwe bestemming

Norah Damesmode neemt prominent Taschepand Hengelo straks deels in gebruik

HENGELO - Norah Dameskleding verhuist op termijn van de Nieuwstraat naar de Enschedesestraat om zich te vestigen in het linkerdeel op de begane grond van het voormalige Taschepand. Het bedrijf wordt daarmee buren van Ziengs, T-Mobile, WE Fashion en Elzinga Kousen. Het pand wordt momenteel gerenoveerd en in ere hersteld. Zo ontstaan er twee panden, zoals in het verleden ook het geval was.

8 februari