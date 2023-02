‘Hengelo wil groeien, maar wanneer is het een keer genoeg?’

Gijs (12) uit Hengelo mag hopen op een basketbal­veld vlakbij huis

De 12-jarige Gijs Buitenweg zat tot woensdagavond laat op de publieke tribune in de raadszaal, samen met zijn vader. Niet zomaar, want er is nog geen basketbalveld in Berflo Es, wel een voetbalveld. Misschien kan het basketbalveld ernaast? Gijs hoopt dat dat na veel discussie alsnog zover komt.