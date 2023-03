Hengeloër geeft Enschedees park gestolen kunstwerk terug, nu van hufterproof beton

Anick van Calster, de Belgische ambassadeur in ons land, is deze maandag fier. Trots dat een beeld, verwijzend naar de opvang van 600 Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog, is teruggekeerd op Enschedese grond. Weliswaar nagemaakt, maar toch. „De inspanningen raakten ons op de ambassade. Het is onze plicht te blijven herdenken”, stelt de Vlaamse in schenkerij Wattez.