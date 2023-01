Hengeloër Gerrit Megelink overwon kanker: 'Die andere arts zei: We gaan kijken wat we voor u kunnen doen, dat klonk als muziek in mijn oren’

Vijf dagen per week bedient hij zijn stamgasten. Gerrit Megelink is zichtbaar in zijn element. „Dit werk is een belangrijk deel van mijn leven”, zegt hij. Nauwlettend houdt hij in de gaten waar de glazen weer moeten worden gevuld. Hij vermaakt zich prima met zijn gemoedelijke stamgasten. Hij houdt van de gezelligheid aan het schap en die is er volop. „Die mensen vertellen mij hun lief en leed. Ik luister geduldig naar alle verhalen. Dit is mijn wereld.” En hij tapt nog maar weer eens een paar glazen vol. Het bakje pinda's is op kosten van het huis.