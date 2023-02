Hengeloër Mert Baglar is in het getroffen Hatay: ‘Soms denk ik: ‘Wat als ik overlijd? Wat doet dat dan met de mensen om mij heen?’

De vooruit­gang komt in de vorm van een oplaadpaal

Niemand wil worden ingehaald door de tijd. Terwijl diezelfde iedereen ook weet dat het onherroepelijk een keer gebeurt. Wie nu nog bij is, of denkt bij te zijn, wat betreft apps en gadgets gaat ooit een afslag of ontwikkeling missen. Heus, echt het overkomt iedereen. Trek het je niet aan, schik je in je lot, het is vast minder erg dan het lijkt. Mogelijk geeft achterblijven zelfs rust.