Hengeloos raadslid Bernadette Morskieft: ‘Dat er leven is na de dood is niet hard te maken, maar het tegendeel is ook niet bewezen’

„Dan denk ik aan mijn moeder. Vader overleed al vroeg, op zijn 48e, en moeder moest vijf kinderen op het goede pad houden. We hadden een klein boerenbedrijf in Oele. Haar schoonvader en onze opa woonde bij ons in en zij moest alles onder controle zien te houden. Dat deed ze met hulp van familie en noabers. Mijn broer woont nog steeds in ons ouderlijk huis. Als we naar Oele gaan, gaan we nog altijd naar huis.”