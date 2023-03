Hengelose afdeling Veilig Verkeer Nederland breekt met hoofdkantoor: ‘Het is daar een zooitje’

met video Patrick en Marloes willen concurrend zijn in de uitvaartwe­reld: ‘Niet iedereen is voor 11.000 euro verzekerd’

Na je dood opgebaard liggen in Roombeek, in zomaar een straatje? Dat kan. Patrick Reinders en zijn partner Marloes Rooswinkel breiden hun uitvaartbedrijfje Good Goan langzaam uit. Ze namen een 24-uurshuis over aan de Hulsmaatstraat.