Hengelose afvalverwerker wil geen aanscherping van lozingseisen en krijgt gelijk van de rechter

De meeste mensen kennen PreZero Recycling Services Noord bv onder de oude naam Sita. Sinds 2006 is het bedrijf aan de Havenkade gevestigd. In datzelfde jaar heeft het toenmalige Sita ook een vergunning van de provincie gekregen voor het direct lozen van afvalwater op de Berflobeek. De provincie is in deze bevoegd gezag. In 2021 is de naam van Sita gewijzigd in PreZero.